'Altay'da rekabet ihaleye taşınacak

ANKARA (AA) - Milli Ana Muharebe Tankı Altay'ın seri üretimine yönelik ihaleye çıkma kararının ardından kara sistemlerinin önemli üreticileri Otokar, FNSS ve BMC'nin atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Otokar'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının (SSM) Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi'ne (Altay Projesi) yönelik yaptığı açıklamayla yeni süreç başladı.

Tankın seri üretimine ilişkin en son teklifini 29 Ağustos 2016'da sunan Otokar, SSM'den, "Teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği,ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak, ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği" yanıtını aldı.

Otokar, SSM'nin süreçle ilgili açıklamalarını takip ederek, ihale sürecine ilişkin kararını verecek.

3 binden fazla paletli zırhlı

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2017), Endonezyalı PT Pindad firması ile geliştirdiği orta ağırlık sınıfı tank KAPLAN MT'nin, testlere hazır prototipini sergileyen FNSS de Altay tankı projesiyle ilgileniyor.

Savunma sanayisinin önde gelen kara sistemleri üreticilerinden FNSS'in Üst Yöneticisi (CEO) Nail Kurt, Altay seri üretiminin rekabete açılmasının yerinde bir karar olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Kurt, "Bugüne kadar 3 binden fazla paletli zırhlı araç üretimini başarı ile gerçekleştirmiş olan FNSS altyapısı ve bilgi birikiminin Altay tanklarımızın üretimi için kullanılmasının, en başta değerli kullanıcımız Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, giderek güçlenen savunma sanayi ekosistemimiz için büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

BMC: "İhaleye hazırız"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da daha önce Altay tankının seri üretimi ihalesine girmeye hazır ve projeye talip olduklarını belirtmişti.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci ise konuya ilişkin olarak Altay tankının seri üretimine yönelik gelişmeleri değerlendireceklerini söyledi.

Katmerci, "Altay tankı projesinde ülke savunması açısından üzerimize düşen bir görev ya da sorumluluk olursa bundan kaçınmayız." diye konuştu.