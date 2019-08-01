Alternatif Bank'tan, ilk yarı yılda 111,2 milyon TL kar

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ın, ilk yarı yıl konsolide net karı 111,2 milyon TL oldu.

Alternatif Bank açıklamasına göre, bankanın toplam aktif büyüklüğü geçen yılın sonuna göre yüzde 16 artarak 30 milyar TL’ye ulaştı.

Bankanın, finansal kirama alacakları dahil nakdi ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 24,1 milyar TL, mevduat hacmi ise 15,6 milyar TL oldu. Bankanın yılın ilk yarısında konsolide net karı 111,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.





- "Pazar payı kazanımında sektörün üzerinde büyüdük"





Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Bank olarak, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyrekte gösterdikleri performansın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu dönemde kredi ağırlıklı büyümeyle devam ederken, özellikle pazar payı kazanımında, özel bankalar arasında hem kredilerde hem de mevduatlarda sektörün üzerinde büyüyerek hedeflerimiz doğrultusunda ekonomiye sağladığımız desteği sürdürdük." değerlendirmesini yaptı.

Gür şunları kaydetti:

"Öz kaynaklarımız yıl sonuna kıyasla yüzde 39 büyürken, sermaye yeterlilik rasyomuz 290,9 milyon TL’lik son sermaye artışımızla yüzde 18,2 seviyesine ulaştı. Bu süreçte verimliliğimizi yüksek tutarak geçtiğimiz yıl başlayan büyüme trendimizi sürdürdük ve karlılık rasyolarımızı sektöre oranla artırmaya devam ettik.



İkinci çeyrekte reel ekonomiye sunduğumuz destekleri yeni finansman kaynaklarıyla çeşitlendirdik. Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) beş yıl vadeli 100 milyon dolar, Katarlı muhabirlerimizden Doha Bank’tan da 100 milyon dolar kaynak sağladık. Bu kredileri başta kadın girişimciler ve KOBİ’lerimiz olmak üzere iş ve ticaret dünyamızın kullanımına sunacağız."







- "STP Mükemmellik' ödülünün sahibi olduk"





Bu dönemde dış ticaretin finansmanı ve sundukları hizmetlerin kalitesi anlamında uluslararası kurumlar tarafından ödüllere layık görüldüklerini belirten Gür, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"EBRD’nin Dış Ticaret Finansman Programı kapsamında 'Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı' ve Commerzbank tarafından da 'STP Mükemmellik' ödülünün sahibi olduk. Bu ödüller, bankamızın sergilediği başarılı performansla, dış ticaret alanındaki etkinliğini teyit etmesi adına özel bir anlam taşıyor.

Önümüzdeki dönemde ‘Danışman bankacılık’ anlayışıyla sunduğumuz terzi usulü ürün ve hizmetlerimizi uzman kadromuz, güçlü muhabir banka ilişkilerimiz, dijitalleşme yolunda attığımız önemli adımlarla ülke ekonomimize ve müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz."

