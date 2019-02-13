Alternatif Menkul'e üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank’ın iştiraki Alternatif Menkul Değerler AŞ’nin Genel Müdür Yardımcılığı görevine Aybek Kök atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank’ın iştiraklerinden Alternatif Menkul Değerler AŞ’de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Aybek Kök getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları kaydetti:

“İştiraklerimizden Alternatif Menkul, sunduğu yatırım hizmetleriyle bankamızın hedeflerini gerçekleştirmesinde ve müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşımız Aybek Kök’ün de bilgi birikimiyle bankamızın 'danışman ve basiretli bankacılık' anlayışıyla verdiği hizmetlere önemli katkısı olacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

Alternatif Menkul Genel Müdür Yardımcısı Aybek Kök ise "Sermaye piyasalarındaki 20 yılı aşkın deneyimiyle müşterilerinin varlıklarına değer katan Alternatif Menkul’de görev almaktan mutluluk duyuyorum. Alternatif Bank’ın iştirakleriyle birlikte oluşturduğu sinerjiyle hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine yürekten inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.





- Aybek Kök hakkında





Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde, MBA derecesini ise ABD’de San Diego State Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan Aybek Kök, bugüne kadar birçok aracı kurum ve bağımsız portföy yönetim şirketinde çalıştı.

Akbank, Garanti Bankası, Deutsche Bank, Citibank, TEB Portföy Yönetimi’nde yatırım danışmanlığı ve özel bankacılık alanlarında üst düzey yönetici pozisyonunda görev aldı. Ayrıca, Türkiye’nin ilk bağımsız gayrimenkul portföy yönetim şirketlerinden Omurga Portföy Yönetimi AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.