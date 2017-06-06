Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape KELEBEK TUZLA Adnan Tekçe Spor Toto 3. Lig
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
İSO 500'e 69 yeni şirket girdi
İSO 500'e 69 yeni şirket...
Yeni ürünlerini tanıttı
Yeni ürünlerini tanıttı

Alternatif sağcı Breitbart, İslamofobik yazarını işten attı

- ABD'de yayın yapan ve alternatif sağcı çizgisiyle tanınan Breitbart adlı haber sitesi, Londra'daki terör saldırısının ardından İslamofobik paylaşımda bulunan yazarının işine son verdi

Alternatif sağcı Breitbart, İslamofobik yazarını işten attı

WASHINGTON (AA) - ABD'de yayın yapan alternatif sağcı Breitbart adlı haber portalı, Londra'daki terör saldırısının ardından İslamofobik paylaşımda bulunan Katie McHugh adlı yazarının işine son verdi.

Breitbart'tan yapılan açıklamada, "Eğer İngiltere'de Müslümanlar yaşamasaydı orada hiç ölümcül terör saldırısı olmazdı" açıklamasını yapan McHugh'un görevine son verildiği kaydedildi.

Breitbart'ın işine son verdiği McHugh ise, açıklamalarının arkasında durduğunu dile getirerek "İslam ve Müslüman göçmenler hakkında gerçekleri söylediği için kovulduğunu" iddia etti.

Şubat ayında da Breitbart'ın editörlerinden Milo Yiannopoulos, pedofili içerikli bir yorumundan sonra oluşan kamuoyu baskısı sonucunda istifa etmişti.

Mevcut sağ-muhafazakar yaklaşımları yetersiz bulan ve kendilerine "alternatif sağ" adını veren ekibin sözcüsü konumundaki Breitbart, Trump yönetiminin en önemli medyatik destekçilerinden biri haline gelmesiyle dikkati çekiyor. Trump'ın başstratejisti Steven Bannon, Beyaz Saray'daki görevine getirilmeden önce Breitbart'ın yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyordu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDABD'de İslamofobiBreitbartİngiltere'deki Terör SaldırısıIslamofobi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5