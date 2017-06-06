Alternatif sağcı Breitbart, İslamofobik yazarını işten attı

WASHINGTON (AA) - ABD'de yayın yapan alternatif sağcı Breitbart adlı haber portalı, Londra'daki terör saldırısının ardından İslamofobik paylaşımda bulunan Katie McHugh adlı yazarının işine son verdi.

Breitbart'tan yapılan açıklamada, "Eğer İngiltere'de Müslümanlar yaşamasaydı orada hiç ölümcül terör saldırısı olmazdı" açıklamasını yapan McHugh'un görevine son verildiği kaydedildi.

Breitbart'ın işine son verdiği McHugh ise, açıklamalarının arkasında durduğunu dile getirerek "İslam ve Müslüman göçmenler hakkında gerçekleri söylediği için kovulduğunu" iddia etti.

Şubat ayında da Breitbart'ın editörlerinden Milo Yiannopoulos, pedofili içerikli bir yorumundan sonra oluşan kamuoyu baskısı sonucunda istifa etmişti.

Mevcut sağ-muhafazakar yaklaşımları yetersiz bulan ve kendilerine "alternatif sağ" adını veren ekibin sözcüsü konumundaki Breitbart, Trump yönetiminin en önemli medyatik destekçilerinden biri haline gelmesiyle dikkati çekiyor. Trump'ın başstratejisti Steven Bannon, Beyaz Saray'daki görevine getirilmeden önce Breitbart'ın yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyordu.

