Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pelin Yenigün Dilek Tamur Goudarzi-Pour hakkı eren Ufuk Özdemir Selahattin Demirtaş
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Altı asırlık dükkanda fırın küreği üretiyor

- Şanlıurfa'da yaklaşık 600 yıllık dükkanda usta Akat tarafından üretilen el işi kürekler, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor

Altı asırlık dükkanda fırın küreği üretiyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaklaşık 600 yıllık dükkanda Halil Akat tarafından üretilen el işi kürekler, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor.

Mesleğe 7 yaşında başlayan 71 yaşındaki Akat, ilerlemiş yaşına rağmen, küçük dükkanında çok sevdiği mesleğini icra etmeye devam ediyor.

Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taş fırınlar için ürettiği küreklerin tamamen el işçiliği olduğunu, bundan dolayı da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kürek tahtalarının Sibirya'dan Bursa'ya geldiğini, oradan da kendisine ulaştığını anlatan Akat, şöyle konuştu:

"Küreklerin tamamı gürgen ağacından yapılan el işi ürünlerdi. Artık el işi yapan kimse pek kalmadı. Daha çok fabrika işi üretim yapılıyor. Ben eski sistemle kürek yapmaya devam ediyorum. Kuzey Irak, Çin, Almanya, Fransa gibi ülkelerden ve Türkiye'nin birçok ilinden gelip benim yaptığım küreklerden alıyorlar. Günde 10 kürek yapabiliyorum. Eskiden çok usta yetiştirdim ama artık çırak bulamıyorum. Ben bu yaşıma rağmen çalışmaya devam ediyorum."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Akat, "Okul okusalar bile bir meslek sahibi olsunlar. Çünkü meslek altın bileziktir. Ben 71 yaşında olmama rağmen hem ekmek paramı çıkarıyorum hem de çok sevdiğim mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DükkanEl IşiFırın KüreğişanlıurfaTaş FırınUsta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5