Altı asırlık dükkanda fırın küreği üretiyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaklaşık 600 yıllık dükkanda Halil Akat tarafından üretilen el işi kürekler, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor.

Mesleğe 7 yaşında başlayan 71 yaşındaki Akat, ilerlemiş yaşına rağmen, küçük dükkanında çok sevdiği mesleğini icra etmeye devam ediyor.

Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taş fırınlar için ürettiği küreklerin tamamen el işçiliği olduğunu, bundan dolayı da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kürek tahtalarının Sibirya'dan Bursa'ya geldiğini, oradan da kendisine ulaştığını anlatan Akat, şöyle konuştu:

"Küreklerin tamamı gürgen ağacından yapılan el işi ürünlerdi. Artık el işi yapan kimse pek kalmadı. Daha çok fabrika işi üretim yapılıyor. Ben eski sistemle kürek yapmaya devam ediyorum. Kuzey Irak, Çin, Almanya, Fransa gibi ülkelerden ve Türkiye'nin birçok ilinden gelip benim yaptığım küreklerden alıyorlar. Günde 10 kürek yapabiliyorum. Eskiden çok usta yetiştirdim ama artık çırak bulamıyorum. Ben bu yaşıma rağmen çalışmaya devam ediyorum."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Akat, "Okul okusalar bile bir meslek sahibi olsunlar. Çünkü meslek altın bileziktir. Ben 71 yaşında olmama rağmen hem ekmek paramı çıkarıyorum hem de çok sevdiğim mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum." dedi.