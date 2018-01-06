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Altın dağıtım aracına yağmalama girişimi iddiası

- Çorum'da, altın ve ziynet eşyası üreten metal rafinerisine ait dağıtım aracını yağmalamak için plan yaptıkları iddia edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Altın dağıtım aracına yağmalama girişimi iddiası

ÇORUM (AA) - Çorum'da, altın ve ziynet eşyası üreten metal rafinerisine ait dağıtım aracını yağmalamak için plan yaptıkları öne sürülen 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren metal rafinerisine altın taşıyan nakliye aracının yağmalanmasına yönelik hazırlık yapıldığı istihbaratı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.G, N.A, Ş.Y, H.Y, E.E. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.Y, S.G. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başka bir suçtan cezaevinde bulunan zanlı T.K'nin de "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

OSB'de faaliyet gösteren metal rafinerisine altın taşıyan nakliye aracının yağmalanmasına yönelik hazırlık yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında tesisin eski çalışanlarından S.G'nin de bulunduğu 7 kişilik suç örgütünün deşifre edilmesi ve suçun önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Ocak'ta operasyon düzenlenmişti.

Yağmalama suçunu gerçekleştirecekleri yönünde kuvvetli suç delillerine ulaşan ekipler, savcılığın talimatıyla 7 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K, daha önce tutuklanmıştı.


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