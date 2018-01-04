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Altın dağıtım aracına yönelik yağmalama girişimi iddiası

- Çorum'da altın ve ziynet eşyası üretimi yapan metal rafinerisine ait dağıtım aracını yağmalamak için plan yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Altın dağıtım aracına yönelik yağmalama girişimi iddiası

ÇORUM (AA) - Çorum'da altın ve ziynet eşyası üretimi yapan metal rafinerisine ait dağıtım aracını yağmalamak için plan yaptıkları öne sürülen gruba yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metal rafinerisine altın taşıyan nakliye aracının yağmalanmasına yönelik hazırlık yapıldığı bilgisi üzerine, soruşturma başlatıldı.

Aralarında söz konusu tesisin eski çalışanlarından S.G'nin de bulunduğu 7 kişilik suç örgütünün deşifre edilmesi ve suçun önlenmesi amacıyla savcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, yağmalama suçunu gerçekleştirecekleri yönünde kuvvetli suç delillerine ulaşan ekipler, savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından 7 kişiyi yakaladı. Başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden biri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, adliyede düzenlediği basın toplantısında, suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda bir suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını belirten Yurdagül, "Gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı. Daha sonra bu kişi cezaevine konulmadı, yağmalama soruşturması için tekrar emniyete teslim edildi. Diğer zanlılarla birlikte işlemleri sürüyor. Olayı tüm yönleriyle aydınlatmaya çalışıyoruz." dedi.

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