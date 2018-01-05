Altın dağıtım aracını yağmalamak için

ÇORUM (AA) - Çorum'da altın ve ziynet eşyası üreten metal rafinerisine ait dağıtım aracını yağmalamak için plan yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren metal rafinerisine altın taşıyan nakliye aracının yağmalanmasına yönelik hazırlık yapıldığı istihbaratı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.G, N.A, Ş.Y, H.Y, E.E. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye gönderildi.

- Soygun için farklı planlar hazırlamışlar

Metal rafinerisine ait dağıtım aracını yağmalayacakları öne sürülen zanlıların, farklı planlar yaptıkları öğrenildi.

Altın ve ziynet eşyasını kent merkezi ile ilçelerde faaliyet gösteren kuyumculara götüren zırhlı dağıtım aracının güzergahını tespit eden zanlıların uygun bir bölgede aracı durdurmak için iki farklı plan yaptıkları belirtildi.

Zırhlı araca başka bir araçla çarparak "kaza süsü" vermeyi düşünen zanlıların, alternatif plan olarak da Karayolları işçilerinin kıyafetlerinden temin ederek "çalışma yapıldığı" bahanesiyle yolu kesmeyi planladıkları, şoför ve güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirmeyi düşündükleri öne sürüldü.

Zanlıların araçta bulunan 3 ila 5 milyon lira değerindeki altınları yağmaladıktan sonra belirledikleri güzergahtan kaçmayı planladıkları iddia edildi.

OSB'de faaliyet gösteren metal rafinerisine altın taşıyan nakliye aracının yağmalanmasına yönelik hazırlık yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında tesisin eski çalışanlarından S.G'nin de bulunduğu 7 kişilik suç örgütünün deşifre edilmesi ve suçun önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Yağmalama suçunu gerçekleştirecekleri yönünde kuvvetli suç delillerine ulaşan ekipler, savcılığın talimatıyla 7 kişiyi gözaltına almış, şüphelilerden başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K, mahkemece tutuklanmıştı.