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"Altın Şişler Çocuklar İçin Örüyor" projesi

- Ordulu kadınların ördüğü bere ve atkılar kışın öğrencileri sıcak tutacak - Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Demir: - "Bu çalışmada yüreklerimiz ısındı, çocuklarımızın da kalplerini ısıtacak ve onlara sevgi götürecek bir proje olarak düşünüyoruz"

ORDU (AA) - Ordu'da Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisinin projesi kapsamında kadınlar, ilkokul öğrencileri için bere ve atkı örüyor.

Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisince başlatılan "Altın Şişler Çocuklar İçin Örüyor” projesi sayesinde çocuklar kışı sıcak geçirecek.

Meclis Başkanı Sevindik Diktepe Demir, ilçedeki öğrenciler için bere ve atkı ördüklerini söyledi.

Projenin duyurulmasının ardından özellikle ilçedeki kadınlardan destek aldıklarını belirten Demir, "Projemiz Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisinin 2016 yılı projesi. Bu projedeki amacımız sosyal bir projeye kadınlarımızı da katmak. Yünlerimizi Ünye Belediyesi temin etti. Ünye Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerimiz yünlerin dağıtımında görev aldılar. Farklı bölgelerdeki farklı kadınlarımıza yünlerimiz dağıtıldı." dedi.

Projeye verilen destekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Bu projeye Ünye'nin kadınları gönüllü olarak destek verdi. Hepsinin ellerine ve yüreklerine sağlık. Çok emek verdiler, sevgilerini kattılar. Biz de sevgiyle örülmüş atkı ve bereleri öğrencilerimize ulaştırmaktan zevk duyacağız ve mutlu olacağız. Bizim bu çalışmada yüreklerimiz ısındı, çocuklarımızın da kalplerini ısıtacak ve onlara sevgi götürecek bir proje olarak düşünüyoruz. Bu çalışma bizim için bir başlangıç ve küçük bir deneyimdi. Gördük ki bizim hanımlarımız çok özverili ve yardımsever."

Bere ve atkıları, proje kapsamında pilot okul olarak seçilen Ünye Yenikent İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere teslim edeceklerini bildiren Demir, savaş mağduru çocuklar için de hem kendilerinin hem de tüm kadınların bu tarz projeler yapabileceğini kaydetti.

Hasta bakıcılığı yapan üç çocuk annesi Ayşe Sekmen ise anlamlı bir proje olduğu için buna katıldığını aktararak, "Hatta birkaç arkadaşımı da götürdüm. Çocukları sıcak tutmak için atkı ve bere yapmak istedik." diye konuştu.

Ev hanımı ve üç çocuk annesi Betül Öztürk de yardımlaşmanın önemini vurgulayarak, sıcak yüreklerin ısınması için buna katkı verdiğini söyledi.

Ev hanımı Nurcan Cımbız da küçük bir yardımla büyük şeyler başardıklarını dile getirerek, "Kullanacak olan çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu başlattığımız kampanya küçük bir çalışma olabilir ama birçok şeyi başarabiliriz. Benim de iki çocuğum var. Herkes bu tarz sosyal projelere destek olabilir. Yardımlaşarak büyük şeyler başarabileceğimize eminim." ifadesini kullandı.

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