Altında fiyat da, üretim de, ithalat da artıyor

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Fiyatındaki artışa karşın altında üretim de, ithalat da bu yılın ilk çeyreğinde hız kesmedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2017 yılına 130,6 liradan başlayan altının gramı, bugün 152,43 lira ile tarihi zirvesini gördü. Bu yılın ilk 3 ayında ortalama 145 lira olan altının gram fiyatı, geçen yılın aynı döneminde 109,7 liradan alıcı bulmuştu.

Fiyatındaki yükseliş vatandaşın alım iştahını da azaltmadı. Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yaklaşık yüzde 12 kazandırırken, artan talebe bağlı olarak üretim ve ithalat da önemli miktarda artış kaydetti.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın ilk 3 ayında piyasaya yaklaşık 4,6 ton altın süren Darphane'nin, bu yılın aynı döneminde üretimi yüzde 52,5 artışla 7 tonu aştı.

Söz konusu dönemde altın ithalatında da büyük artış kaydedildi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 4 ton olan altın ithalatı, 2017'nin aynı döneminde 56,2 tona yükseldi.





- "Yatırımcı, altının gelecekte yükseleceği beklentisiyle satın alma yoluna gidiyor"





İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının uzun süredir yüksek seyrettiğini ifade ederek, getiri anlamında bakıldığında altının bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yaklaşık yüzde 12 kazandırdığını, vatandaşların da bunu fırsat bilerek altınlarını bozdurma yoluna gittiğini söyledi.

İşler, "Altın yatırımcısı, böylece hem yüksek olan fiyatlardan satarak kar elde ediyor hem de altının gelecekte daha yükseleceği beklentisiyle satın alma yoluna gidiyor." dedi.

Kuyumculuk piyasasının yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü ve düğün sezonu olarak nitelendirilen yaz döneminde hareket kazandığını ifade eden İşler, ramazanın bu yıl mayıs sonunda başlayacağını, çiftlerin de düğünlerini ramazan öncesine göre programlayarak altın ve takı alışverişlerini yaptığını anlattı.

İşler, devamla şunları kaydetti:

"Burada vatandaşın düğün alışverişine erken başladığını da söylemek mümkün. Tüm bu etkenlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayında yaptığı 'dövizi bozdurun, altın alın' çağrısı eklenince de altına olan talep artış gösterdi. Altın talebindeki artışta 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu da etkili olmuş olabilir. Bilindiği gibi altın, geçmişten bugüne puslu ve sisli havaları sever, belirsizlik her zaman altın fiyatlarını yukarı noktalara taşıyor. Halkımız, temkinli davranıyor, birikimlerini her zaman kötü gün dostu olan altın ve mücevhere yönlendiriyor."





- "Kuyumcular boşalan vitrinler için Darphane'nin üretim tezgahlarını harekete geçirdi"





Norayr İşler, vatandaşların, bugüne kadar çeşitli nedenlerle ertelemiş olduğu taleplerini alışveriş yaparak veya yatırıma dönüştürerek harekete geçirdiğini ifade ederek, "Çünkü bu hareketliliği sadece altın yatırımcısında değil, diğer sektörlerde de açıkça gözlemlemek mümkün." dedi.

Turizm başta olmak üzere 2016'nın hiçbir sektörde iyi anılar bırakmadığını belirten İşler, kötü geçen bir yılın ardından şimdi herkeste 2017'nin daha iyi geçeceği beklentisinin hakim olduğunu söyledi.

İşler, "Tüm bu etkenlerle vatandaşlar, altın alımı için kuyumcuların yoluna tutarken, kuyumcular da boşalan vitrinlerini doldurmak amacıyla Darphane'nin üretim tezgahlarını harekete geçirmiş gözüküyor." ifadesini kullandı.

Piyasalarda oluşan bahar havasında hükümetin aldığı tedbirlerin de payının büyük olduğuna işaret eden İşler, şunları kaydetti:

"Birçok sektörde gidilen vergi indirimleri, esnaf ve girişimcilere sunulan faizsiz kredi imkanı, piyasalara abıhayat olmuş durumda. Biz de kuyumculuk sektörü olarak yaz sezonuna girmekte olduğumuz bugünlerde hükümet yetkililerinden, kredi kartına yapılan taksit miktarının 4 taksitten en az 9 taksit oranına çıkarılmasını talep ediyoruz. Böyle bir düzenleme, sektörün atölyecisinden toptancısına ve perakendecisine, tüm birimlere hareket getirecektir. Sektör olarak böyle bir müjdeyi beklediğimizi özellikle belirtmek isteriz."



