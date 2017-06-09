Altının gramı 144,5 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, sınırlı düşüşle 144,5 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki düşüşe paralel 144,5 lirayı gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 kayıpla 144,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün de düşüşünü sürdürerek saat 11.15 itibarıyla 144,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını da 967 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü 1.278 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda sınırlı düşüşle 1.274 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yoğun ve stresli bir haftayı geride bırakan küresel piyasaların, haftayı iyimser tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:



"5 Arap ülkesinin Katar'la ilişkilerini kesmesi piyasalarda gerginliğe neden oldu. Ancak Katar'ın diyalog çağrısı gerginliğin azalmasını sağladı. İran'da yaşanan terör eylemlerinin Orta Doğu'daki gerginliğin artmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını ve Birleşik Krallık'taki seçimi belirsizliği arttıran nedenler arasında sayabiliriz. ECB'nin faizlerde bir değişikliğe gitmemesi, dolar endeksini olumlu yönde destekledi."

Memiş, küresel risk algısıyla 1.295 dolar seviyesini test eden altının ons fiyatında dün kar realizasyonları görüldüğünü aktararak, bugün teknik açıdan altının ons fiyatında 1.272-1.284 dolar aralığında işlemler gerçekleştirilebileceğini, gram altında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısına kadar 142-147 lira aralığını takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.



