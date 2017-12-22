Altınlarla kaçan dolandırıcıyı vatandaşlar yakaladı

ADANA (AA) - Adana'da kendisini "polis" olarak tanıtıp terör örgütü soruşturması bahanesiyle kandırdığı emekli doktorun evindeki yarım kilogram civarındaki altını zorla alarak kaçmak isteyen şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Kendisini "polis" olarak tanıtan zanlı, telefonla aradığı emekli doktor Teksin A'ya (77), adının FETÖ ve PKK soruşturmasında yer aldığını, olayın aydınlatılması için mal varlıklarını teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Kadının evinde yaklaşık yarım kilogram civarında altını olduğunu öğrenen şüpheli, Teksin A'nın yalnız yaşadığı evine gitti.

İçinde bilezik, bileklik, kolye ve küpe gibi takıların bulunduğu yaklaşık yarım kilogram altını bir poşete koyan emekli doktor, kapısına gelen kişiden şüphelenerek kimliğini sordu. Bu sırada yaşlı kadının elindeki poşeti zorla alan zanlı kaçtı.

Bunun üzerine balkona çıkan Teksin A, çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Şüpheli Selçuk E. (34), yaşanan kovalamaca sonucu altınlarla birlikte vatandaşlar tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli, polis aracına bindirildiği sırada altınları kendisinin çalmadığını, kaçan kişiyi kovaladığını iddia etti.

Olayın ardından fenalaşan Teksin A'ya şikayetçi olmak için gittiği polis merkezinde altınları teslim edildi.