Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Altınok'tan özel harekat polislerine sürpriz ziyaret

- Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, yeni yılın ilk dakikalarında Özel Harekat Daire Başkanlığına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

Altınok'tan özel harekat polislerine sürpriz ziyaret

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, yeni yılın ilk dakikalarında Özel Harekat Daire Başkanlığına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altınok, eşi Gülhan Altınok ile geldiği Özel Harekat Daire Başkanlığında 2017'nin ilk dakikalarını emniyet teşkilatının "gözbebeği" özel harekat polisleri ile geçirdi.

Ziyarette Altınok'a Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve daire başkanları da eşlik etti.

Bir süre polislerle sohbet eden Altınok, vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmesi için ailelerinden uzakta görev başında olan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, 2017'nin Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na geçen Altınok ve beraberindekiler, Ankara'da yılbaşı kutlamalarının merkezi olan meydanda alınan güvenlik tedbirlerini inceledi.

Altınok, burada görev yapan personelle bir araya gelerek, çorba içip sohbet etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürü Selami AltınokÖzel Harekat Daire BaşkanlığıZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.