Altınok'tan özel harekat polislerine sürpriz ziyaret

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, yeni yılın ilk dakikalarında Özel Harekat Daire Başkanlığına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altınok, eşi Gülhan Altınok ile geldiği Özel Harekat Daire Başkanlığında 2017'nin ilk dakikalarını emniyet teşkilatının "gözbebeği" özel harekat polisleri ile geçirdi.

Ziyarette Altınok'a Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve daire başkanları da eşlik etti.



Bir süre polislerle sohbet eden Altınok, vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmesi için ailelerinden uzakta görev başında olan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, 2017'nin Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na geçen Altınok ve beraberindekiler, Ankara'da yılbaşı kutlamalarının merkezi olan meydanda alınan güvenlik tedbirlerini inceledi.

Altınok, burada görev yapan personelle bir araya gelerek, çorba içip sohbet etti.