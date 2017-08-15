Altınok'tan teşkilatına misyon ve vizyon uyarısı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, teşkilat mensuplarından misyon ve vizyona aykırı davranışlar içerisinde bulunmamalarını istedi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, emniyet mensuplarının telefonlarına cep mesajı gönderdi. Mesajda, Türk Polis Teşkilatı olarak terörden kaçakçılığa, asayişten trafiğe her alanda gerçekleştirilen faaliyetler, operasyonlar ve uygulamaların devlet büyükleri ve Türk milleti tarafından takdirle karşılandığına işaret edildi.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlarken polis-halk ilişkilerinde daha hassas ve özenli davranılmasının gereğine dikkati çekilen mesajda, vatandaşların teşkilata duyduğu güvenin zedelenmemesinin önemine vurgu yapıldı.

172 yıllık kadim tarihe sahip Türk Polis Teşkilatının misyon ve vizyonuna aykırı davranışların asla kabul edilemeyeceği belirtilen mesajda, bu tür davranışlarda bulunan personel hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Çalışma hayatınızda her zaman tedbirli ve dikkatli olmanızı, hukuk kuralları içerisinde görevinize devam etmenizi önemle rica ediyor, fedakar çalışmalarınızı kutluyor ve gözlerinizden öpüyorum."