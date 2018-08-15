Altınyağ ile Sodrugestvo Group arasında varlık devir sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL (AA) - Altınyağ Kombinaları AŞ'nin mal varlıklarının 27,5 milyon doları artı KDV bedelle Sodrugestvo Group’a ait Yakamoz Yağ ve Ticaret Sanayi AŞ’ye satışı için Lüksemburg’da varlık devir sözleşmesine imza atıldı.

Altınyağ'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’in en eski sanayi kuruluşlarından Altınyağ Kombinaları AŞ'ye ait gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye ait gayrimenkul ve makine parkının tamamının 27,5 milyon dolar (anlık kurla 171,05 milyon TL) artı KDV bedelle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group SA’ya ait Yakamoz Yağ ve Ticaret Sanayi AŞ’ye satışı için sözleşme imzalandı.

Lüksemburg’da imzalanan varlık devir sözleşmesine göre, Sodrugestvo Altınyağ’a 11 milyon dolar artı KDV’yi peşin, geriye kalan miktarın 9,5 milyon dolar artı KDV tutarındaki bölümünü ise 24 ay vade ile çek karşılığında eşit taksitler ve 1 milyon dolar, 6 milyon dolarını ise 60 ay vade ile eşit taksitler halinde ödeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Sodrugestvo Group'un kendi alanında bir dünya devi olduğunu ve bu satın almayı tamamlayarak Türkiye'nin geleceğine duyduğu güveni gösterdiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sodrugestvo’ya yapılan varlık satışıdır. Altınyağ markası yaşamaya devam edecektir. Yatırım planlarımızı hayata geçirmeye hazırız. Modern yemeklik yağ rafine tesisi satın almak amacıyla bir girişimimiz var. Özkar Global Gıda Ürünleri San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin Altınyağ Kombinaları AŞ tarafından devir alınması konusunda görüşmelere başladık. Bu konuda KAP’a açıklama yaptık Altınyağ’ın mal varlıklarının satışından elde ettiğimiz gelirin bir kısmı ile yeni girişimimizi en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflerken, bir kısmı ile de iştirakimiz olan Etiler Marmaris’in de içinde yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yaparak büyümeyi amaçlıyoruz."