Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi pilot Bursa Trabzon pilot üniversite
GÜNDER'den kınama ve destek
GÜNDER'den anlamlı açıklama
Kur durumu yansıtmıyor
Kur durumu yansıtmıyor
7 ayda 17 milyon yolcu taşıdı
7 ayda 17 milyon yolcu...
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı

Altınyağ ile Sodrugestvo Group arasında varlık devir sözleşmesi imzalandı

- Altınyağ Kombinaları AŞ'ye ait gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları'na ait gayrimenkul ve makine parkının 27,5 milyon dolar artı KDV bedelle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group SA'ya ait Yakamoz Yağ ve Ticaret Sanayi AŞ'ye satışı için sözleşme imzalandı

Altınyağ ile Sodrugestvo Group arasında varlık devir sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL (AA) - Altınyağ Kombinaları AŞ'nin mal varlıklarının 27,5 milyon doları artı KDV bedelle Sodrugestvo Group’a ait Yakamoz Yağ ve Ticaret Sanayi AŞ’ye satışı için Lüksemburg’da varlık devir sözleşmesine imza atıldı.

Altınyağ'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’in en eski sanayi kuruluşlarından Altınyağ Kombinaları AŞ'ye ait gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye ait gayrimenkul ve makine parkının tamamının 27,5 milyon dolar (anlık kurla 171,05 milyon TL) artı KDV bedelle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group SA’ya ait Yakamoz Yağ ve Ticaret Sanayi AŞ’ye satışı için sözleşme imzalandı.

Lüksemburg’da imzalanan varlık devir sözleşmesine göre, Sodrugestvo Altınyağ’a 11 milyon dolar artı KDV’yi peşin, geriye kalan miktarın 9,5 milyon dolar artı KDV tutarındaki bölümünü ise 24 ay vade ile çek karşılığında eşit taksitler ve 1 milyon dolar, 6 milyon dolarını ise 60 ay vade ile eşit taksitler halinde ödeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Sodrugestvo Group'un kendi alanında bir dünya devi olduğunu ve bu satın almayı tamamlayarak Türkiye'nin geleceğine duyduğu güveni gösterdiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sodrugestvo’ya yapılan varlık satışıdır. Altınyağ markası yaşamaya devam edecektir. Yatırım planlarımızı hayata geçirmeye hazırız. Modern yemeklik yağ rafine tesisi satın almak amacıyla bir girişimimiz var. Özkar Global Gıda Ürünleri San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin Altınyağ Kombinaları AŞ tarafından devir alınması konusunda görüşmelere başladık. Bu konuda KAP’a açıklama yaptık Altınyağ’ın mal varlıklarının satışından elde ettiğimiz gelirin bir kısmı ile yeni girişimimizi en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflerken, bir kısmı ile de iştirakimiz olan Etiler Marmaris’in de içinde yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yaparak büyümeyi amaçlıyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altınyağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5