Altınyıldız Classics, Ampute Futbol Milli Takımının resmi giyim sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın resmi giyim sponsoru oldu.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, Altınyıldız Classics, 2017 yılından bu yana Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu’na milli takımlar düzeyinde desteğini sürdürüyor.

Şimdiye kadar Ampute Futbol, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Oturarak Voleybol ve U-21 Tekerlekli Basketbol Milli Takımları’nın resmi giyim sponsoru olan Altınyıldız Classics, 2019 yılı sonuna kadar Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı giydirmeye devam edecek.

Altınyıldız Classics sponsorluk kapsamında; milli takım oyuncuları, teknik heyet ve federasyon yetkililerinin sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için takım elbise, gömlek, kemer, kravat ve ayakkabıdan uluşan resmi giyim kombinlerini tasarladı.

2020 yılında da Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın resmi giyim sponsor olmayı hedefleyen Altınyıldız Classics; futboldan voleybola, atletizmden ampute takımlara uzanan çok sayıda önemli spor sponsorluğuna imza atıyor.



