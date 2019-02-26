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Altınyıldız Classics'ten 17 farklı modelli koleksiyon

- Füme, bordo, lacivert, siyah ve beyaz kumaş tonlarında özel smokinleri ile Altınyıldız Classics, 17 farklı modelden oluşan zengin bir koleksiyonu müjdeliyor

Altınyıldız Classics'ten 17 farklı modelli koleksiyon
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İSTANBUL (AA)- Altınyıldız Classics, erkeklerin özel günlerdeki tercihi Smokin Koleksiyonu ile Yaz 2019 sezonuna damgasını vuracak.

Füme, bordo, lacivert, siyah ve beyaz kumaş tonlarında özel smokinleri ile Altınyıldız Classics, 17 farklı modelden oluşan bir koleksiyonu kazandırıyor.

Altınyıldız’dan yapılan açıklamaya göre, koleksiyonun öne çıkan kombinleri arasında olan, siyah şal yaka smokin takım, beyaz şal yaka ve siyah kırlangıç yaka smokinler marka yüzü Burak Özçivit’in favorileri arasında yer alıyor.

Özel davetler, düğünler, buluşmalara uygun smokinler ise farklı renk seçenekleri, yaka ve kalıp alternatifleri ve dünya standartlarında kumaşlarla Altınyıldız Classics’te. Altınyıldız Classics Yaz 2019 Smokin Koleksiyonu ile Altınyıldız Classics erkeğinin şıklığını ve asaletini yansıtan smokin koleksiyonu ile bu sezon dikkatleri üzerinize çekecek.

Kumaşları, dikimdeki ustalığı ve farklı kullanım seçenekleri ile Altınyıldız Classics Yaz 2019 Smokin Koleksiyonu’nu, çıkma yaka tercihleriyle özel günler dışında günlük hayat ve iş hayatınızda da takım elbise olarak kullanabiliyorsunuz.

Altınyıldız Classics’in kapsül koleksiyon fikri, smokinlerin tamamlayıcısı olacak siyah ve lacivert ayakkabı seçenekleri, papyon, kuşak ve rugan kemerleri ile tamamlayıcı parçalarıyla bütün bir görünüm kazandırıyor.

Smokinler kadar aksesuarlar içinde kullanıcısını düşünen Altınyıldız Classics erkeği, kendine en çok yakışan detaylardan bütüncül bir görünüm kazanacak. Smokin tercihlerinizin içine giyebileceğiniz gömlekler ise 7 model ve 2 renk seçeneği ile slim fit olarak tasarlandı. Kendisini sezon boyunca sıklıkla göreceğimiz smokinler hem özel günlerde hem günlük hayatta özel dikim hissi uyandıracak duruşu ile dikkatleri çekecek.

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Altınyıldız ClassicsBurak ÖzçivitYaz 2019 Smokin Koleksiyonu
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