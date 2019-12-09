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Altınyıldız Classics'ten kaban ve mont modelleri

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in kaban ve mont modelleri, sıcak iç tasarımı, şık görünüşü ve detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, havaların soğumasıyla kabanlar ve paltolar vitrinlerde...

Altınyıldız Classics'ten kaban ve mont modelleri
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İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in kaban ve mont modelleri, sıcak iç tasarımı, şık görünüşü ve detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havaların soğumasıyla kabanlar ve paltolar vitrinlerde yerini almaya başladı.

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics'in sıcak iç tasarımı, şık görünüşü ve detaylarıyla dikkati çeken kaban ve mont modelleri de müşterileriyle buluşuyor.

Mono ya da kırlangıç yakalı, torba cepli, çıkma triko yakalı veya ekstra soğuktan koruyan mostralı ya da çıkma suni kürk yakalı gibi çok farklı alternatifler sunan Altınyıldız Classics paltolar arasından herkesin tarzına göre bir model bulmak mümkün.

Altınyıldız Classics’in her sezon koleksiyonunda yer alan parçalardan basic mono yaka yünlü kabanın 5 renk alternatifi ve farklı desen uygulamaları bulunuyor.

Basic modellerde uygulanan desen çeşitliliğinin yanı sıra sezon trendleri arasında yerini alan kadife kumaş ve kürk yakalı modelleriyle ön plana çıkan Altınyıldız Classics paltolar, çıkma triko yaka ve mostra uygulamalı modelleriyle yakası çıkarıldığında basic paltoya dönüşebiliyor.

Altınyıldız Classics koleksiyonunda, klasikten vazgeçmeyenler için bebe yaka klasik paltoların yanı sıra smart casual giyinmeyi sevenler için de dıştan cepli uygulamalar yer alıyor.

Farklı kombinler ile alıcılarına stillerini tamamlama imkanı sunan kaban ve palto modellerine Altınyıldız Classics mağazalarından ve şirketin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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Altınyıldız Classics
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