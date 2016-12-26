İSTANBUL (AA) - MURAT EĞİLMEZ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, 49 bin gönüllü ile yılda 1 milyona yakın gence dokunduklarını belirterek, "7 noktada 56 branşta eğitim veriyoruz, kültürel ve yardım programlarımız var. Asıl amacımız, gençlere vizyon kazandırmak." dedi.

Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İBB Başkanı olduğu dönemde kurduğu Gençlik Meclisi'nin çok geniş bir yelpazede faaliyet alanının olduğunu söyledi.

Bir süre faaliyetlerinin durduğunu belirttiği İBB Gençlik Meclisi'nin, Kadir Topbaş'ın 2005'te Belediye Başkanı olmasıyla yeniden canlandığına işaret eden Ağırbaş, kendisinin 5. dönem başkan olduğunu kaydetti.

Gönüllülük esasına göre kurulan İBB Gençlik Meclisi'nin doğrudan Başkan Kadir Topbaş'a bağlı olduğunu aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Bütçemiz yok, ben gönüllüyüm, aldığım bir maaş yok. Faaliyetlerin finansmanıyla sekreterya ilgileniyor. İhtiyacımız olan şeyleri İBB'deki ilgilisine iletiyor. Mesela gezi düzenliyoruz, 100 otobüs gerekiyor, çocuklar yemek yiyecek... İBB tüm bunları kendi sosyal imkanlarıyla sağlıyor bize. Biz proje odaklı çalışıyoruz, parayla işimiz yok yani. Tüzüğümüze göre oy kullanan 310 meclis üyemiz olmakla beraber bizim 49 bin gönüllümüz var. Yılda 1 milyona yakın gence dokunuyoruz, onlarla çalışıyoruz. Lise öğrencilerine yönelik dil eğitimi, kariyer eğitimleri var. Yardım programları, büyük konferanslar düzenliyoruz. 7 noktada 56 branşta eğitimlerimiz var, mesela Japonca eğitimi bile veriyoruz."

Ağırbaş, merkezlerindeki bir sınıfta iki yıl önce 7-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik 'kod' yazma programı başlattıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocukları 5 hafta boyunca alıyoruz, yazılım öğretiyoruz. Bizim programlardan mezun olduktan sonra annesinin, babasının telefonuna kendi yaptığı programı yüklüyor mesela. Bizim dokunduğumuz çocuklar, toplumun neredeyse en alt tabakasındakiler. Öyle teşekkür mektupları alıyoruz ki inanılmaz. Çocuk, İstanbul’da yaşadığı halde bizim düzenlediğimiz gezi programı sayesinde denizi gördüğünü yazıyor, ağlayarak teşekkür ediyor. Bütün okullara gezilerimizi ücretsiz olarak sunuyoruz, yılda yaklaşık 100 bin gencimizi gezdiriyoruz. Tabii gelen bu mektuplar bize ekstra motivasyon sağlıyor. Daha çok çalışmamız gerektiğini fark ettiriyor."

Kendisinin aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi Başkanı olduğunu da hatırlatan Ağırbaş, şu dönemde özellikle doğu ve güneydoğudaki gençlerin yanında olduklarını göstermek için faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.

Kısa süre önce Muş'a gittiğini anlatan Ağırbaş, "Buralara sürekli gidiyoruz. Valilerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla ayrı ayrı görüşüyoruz. Gençlerle toplanıp çay içiyoruz, dertlerini dinliyoruz. İhtiyaçlarını belirliyoruz. Hangi tür eğitime ya da yardıma ihtiyaçları varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz çözemezsek çözebilecek kurumlarla temas kurup sorunun bitirilmesi için çaba harcıyoruz. Sonuçta bizim vizyonumuzu belirleyen sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. O bu devletin başı. Devletin başı olan insan, bize hangi yolu gösteriyorsa biz o yolda ilerliyoruz." diye konuştu.

- "Her gruptan üyemiz var"

Ağırbaş, hizmette siyasi parti, etnik grup gözetmediklerini dile getirerek, hangi görüşte olursa olsun, faaliyetlerinden yararlanamayan gruplar varsa onların kapısını çaldıklarını, mutlaka hizmet götürdüklerini ifade etti.

Uluslararası seviyede 20'den çok ödül aldıklarına işaret eden Ağırbaş, "Dünyada ilk defa azınlık birimi bizde var. 8 bin yıllık tarihi olan İstanbul'da Musevisi, Ermenisi, hepsi burada yaşıyor. Tabii İstanbul gücünü de buradan alıyor aslında. Dolayısıyla biz de İstanbul'da yaşayan her türlü gruptan genci meclisimize taşıdık. Her gruptan üyemiz var. Azınlık grubunun gençlerinin sıkıntıları neler diye yola çıkıp, belirleyerek çözmek için çalışıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırbaş, bu coğrafyada yaşayan gençler denince akla radikalleşmiş, kendi düşüncesinde, fikrinde olmayan insanlara saygı duymayan bir kesim algısı oluştuğuna dikkati çekerek, bunu yıkmak için Avrupa'da, Balkanlar'da, Rusya'da, Afrika'da, dünyanın her yerinde çalıştıklarını kaydetti. Ağırbaş, kısa süre önce Sırbistan’da gerçekleştirilen radikalleşmeyle ilgili bir toplantıda Türkiye’yi temsil ettiğini ifade etti.

- "Faal 20 hobi kulübü var"

Gençlere, ilgi alanlarına göre çözüm üreterek yardım etmeye çalıştıklarını söyleyen Ağırbaş, şöyle konuştu:

"20 hobi kulübümüz var. Amaç gençlerin sosyalleşmesini sağlamak. Adam mesela doğaya yatkınsa, onu trekking kulübüne gönderiyoruz. İstanbul’u gezdiriyoruz. Yazılımla alakalıysa kod kulübü, ‘Benim şehirle alakalı söylemek istediklerim var’ diyorsa, ‘Gel kardeşim kentleşme kulübüne’ diyoruz. Şehirle ilgili, geçmişiyle geleceğiyle ilgili konuşabileceği bir kulüptür burası. İstanbul’un bilinmeyen ama çok önemli olduğunu düşündüğümüz farklı etnik kökenden sanatçılar, bilim adamlarıyla ilgili yaşadıkları semtlere göre konumladığımız bir katalog tarzı bir kitap çalışmamız var mesela. Sıklıkla kenar mahallelerdeki gençleri ziyaret ediyoruz. Onları yaşadıkları sosyal, kültürel atmosfere adapte etmek için özel çaba harcıyoruz.”

Türkiye’nin en büyük gönüllü genç arama kurtarma timlerinden birinin kendi bünyelerinde olduğunu dile getiren Ağırbaş, “700 gençten oluşan arama kurtarma timlerimiz var. Bunları itfaiye 8 haftalık yoğun bir eğitimden geçiriyor. Daha sonra bu gençler, bulundukları bölgede, mahallede olağanüstü durumlarda ilk müdahalede bulunabiliyor, kriz yönetiminde yer alıyor, profesyonel ekiplerle koordinasyonu sağlıyorlar, yardım ediyorlar.” diye konuştu.

- "BM’de daha çok Türk genci görev almalı"

Şu anda iletişim ve mimari onarım bölümlerinde üniversite eğitimini sürdüren Başkan Ağırbaş, bu günlere, okuduğu Kadırga Meslek Lisesi yıllarında Türkiye’de ilk girişimcilik kulübünü kurarak, yaygınlaştırıp yurt çapındaki okulların kulüpler birliği başkanlığından geldiğini anlattı.

Gençlerin mutlaka uluslararası gözlükle hayata bakabilmesi gerektiğini, bunun için de iyi eğitim ve donanımın şart olduğunu vurgulayan Ağırbaş, “Bugün BM koridorlarında gezen Türk genci sayısı bir veya iki. Benim dışında gezenini görmedim. BM Genel Kurulu zamanı Cumhurbaşkanı Erdoğan oradayken ben de vardım. Çeşitli ülkelerin bakan seviyesinde temsilcileriyle görüşme imkanım oldu. Farklı ülkelerin gençlik örgütleriyle toplantılar yaptım. Oradaki gençlik forumunu organize etti. 100’den fazla insan geldi. Bu tür faaliyetlerde gençlerimizin olması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.