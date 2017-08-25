"Amacımız Lübnan-Suriye sınırını DEAŞ'tan temizlemek"

BEYRUT (AA) - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan-Suriye sınırını DEAŞ'tan temizlemeyi amaçladıklarını belirterek, bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında bu terör örgütü ile Hizbullah arasında müzakerelerin başladığını bildirdi.

Nasrallah, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, Lübnan ordusunun 19 Ağustos'ta ülkenin kuzeydoğu sınırındaki dağlık bölgede DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" isimli operasyon ve bununla eş zamanlı yürütülen sınırın Suriye tarafında Esed rejimi güçleri ve Hizbullah'ın yine DEAŞ'a karşı sürdürdüğü operasyon hakkında bilgi verdi.

"Amacımız DEAŞ'ın Lübnan-Suriye sınırından temizlenmesi. DEAŞ'ı sınırdan Suriye içerisine kadar uzaklaştırmamız en azından tehdit olmasını ve ordunun (Lübnan ordusu) kanını dökmesini engelleyecek." diyen Nasrallah, sınırı temizleyerek Lübnanlı askerlerin ailelerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

Nasrallah, terör örgütü DEAŞ'a karşı Esed güçleriyle Kalemun'un batısında yürütülen operasyona da değindi.

Bu konuda temel hedeflerinin Kalemun'un batısından Suriye-Lübnan sınırına kadar olan bölgeyi yeniden kontrol altına almak olduğunu vurgulayan Nasrallah, "Bu, DEAŞ'ın o bölgeden tamamen çıkartılması demek. DEAŞ böylece sadece Deyr ez-Zor'a sıkışacak." ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri, "DEAŞ militanları bölgeden herhangi bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Herkes bilmeli ki savaş küçük bir alana sıkıştığında çatışmalar yoğunlaşır ve bedeli de ağır olur. Bu nedenle Lübnanlı ve Suriyeli komutanlar askerlerini korumalı ve bunun üstesinden kesin ve dikkatli bir yöntemle gelmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Nasrallah, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda Lübnan ve Suriye arasında sinerji sağlandığını aktardı.

Lübnanlılar ve Suriyeliler arasında terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon sırasında yürütülen iş birliğinin çalışmaları hızlandırdığını ve kayıp sayısını en aza indirdiğini dile getiren Nasrallah, "DEAŞ, müzakerelere başlamak için Hizbullah ile iletişime geçti. Müzakereler, Kalemun'un batısında süren operasyonlarla ilgili. Tüm koşullarda anlaştığımız takdirde ateşkes yürürlüğe girecek. Müzakereler tamamlanmadan ateşkes ilan etmeyeceğiz." diye konuştu.

- Ordunun DEAŞ'a karşı operasyonu bir haftadır sürüyor

Lübnan ordusunun, ülkenin doğusundaki Ra's Baalbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgelerinde 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı "Dağların Şafağı" isimli operasyon başlatmıştı. Operasyonda şu ana kadar Lübnan ordusundan 5 asker öldü, 17 asker ise yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli Hizbullah örgütü de yine 19 Ağustos'ta yaptıkları bir açıklama ile Suriye'nin Lübnan sınırında DEAŞ'a karşı operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Lübnan ordusu ise DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye rejimi ve Hizbullah örgütü ile koordinasyon içinde olmadıklarını açıklamıştı.

Hizbullah lideri Nasrallah, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'a Suriye rejimiyle ilişkilerini geliştirmesi tavsiyesinde bulunmuş, ülkenin kuzeydoğusundaki Ra's Baalbek'te Lübnan ordusunun terör örgütü DEAŞ'ı hedef alan operasyonu için Hizbullah'ın destek vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.