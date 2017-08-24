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Amanos Dağları'nda orman yangını

- Arsuz ilçesi kırsalındaki örtü altı alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor

Amanos Dağları'nda orman yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları kırsalında 2 farklı noktada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Derekuyu Mahallesi yakınlarındaki 2 ayrı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, ikişer dozer ve greyder ile 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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ArsuzDerekuyu MahallesiHatayOrman YangınıYangın
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