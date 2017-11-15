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Amanos Dağları'nda terör operasyonu

- El yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 30 metresi toprağın altına gömülü 67 metre kablo bulundu

Amanos Dağları'nda terör operasyonu

OSMANİYE (AA) - Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere hazırlanan ve 30 metresi toprağın altına gömülü 67 metre kablo buldu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağları Issızca köyü yolunda el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere hazırlanan, 30 metresi toprağın altında gömülü vaziyette, ormanlık alana doğru giden ve bitiş noktasında ise yolu görecek şekilde hazırlanan mevziye kadar uzanan 67 metre uzunluğunda kablo tespit etti.

Ele geçirilen kablo, incelenmek üzere İl Jandarma Alay Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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