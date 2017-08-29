Amasra'da bayram tatili yoğunluğu

BARTIN (AA) - Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen tatilciler, tarihi ilçede yoğunluk oluşturdu.

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ilçe, bakir koyları, tertemiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Ziyaretçilerin önemli bir bölümünün plaj ve havuzları tercih ettiği ilçede, yine özellikle Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı'nda da yoğunluk gözleniyor.

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bayram tatili süresince tarihi ilçeye yerli ve yabancı ziyaretçi akınının başladığını söyledi.

Yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli otellerin ve pansiyonların dolduğunu ifade eden Timur, "Bu bayram da önemli bir kalabalık bekliyoruz. Bayramın başlamasına yakın bir zamanda pansiyon ve otellerin dolması ilçenin canlı günler yaşayacağını gösteriyor. Amasra'ya günübirlik 30 ila 50 bin arasında ziyaretçi gelmesini bekliyoruz." dedi.

Yapılan yatırımlar ve kazandırılan eserler ile özel sektör yatırımlarının da ilçedeki turist yoğunluğunun artmasında etkili olduğunu anlatan Timur, şöyle konuştu

"Amasra Büyük Liman'da hayata geçirilen 240 metre uzunluğundaki 'Yolcu İskelesi ve Yat Limanı Projesi' kapsamında, ilçemize denizden de ziyaretçi gelecek. Ayrıca virajlı ve dar yollardan kaynaklanan ulaşım sorunlarının aşılması için Bartın-Amasra karayolunda hizmete açılan tünel de ziyaretçi sayısının artmasında etken oldu. Amasra, Batı Karadeniz’in önemli destinasyonlarından birisi. Yine UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesiyle partner olarak çalıştığımız için ilgi odağı haline geliyor."

Güneş, kum ve deniz üçlüsünün yanında balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün de ilçeyi önemli turizm noktalarından biri haline getirdiğini dile getiren Timur, Amasra'nın özellikle Ankara'nın bir sayfiye kenti konumunda olduğunu ve ziyaretçilerin önemli bir bölümünü Ankaralıların oluşturduğunu da sözlerine ekledi.