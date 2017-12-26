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Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hoca Süleyman Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde duran Aşkın Ş. ile Ali Sönmez ve arkadaşı Mustafa Y. arasında...

Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hoca Süleyman Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde duran Aşkın Ş. ile Ali Sönmez ve arkadaşı Mustafa Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ali Sönmez sırtından, Mustafa Y. ise kol ve kafasından bıçaklandı.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Y. ise tedavi altına alındı.

Şüpheli Aşkın Ş. ise Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

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