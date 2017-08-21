Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde, 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde Mert (22) ve kardeşi Volkan Kılgöz ile Hayati B. ve kardeşi Erdal B. arasında henüz bilinmeyen...

21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:17