Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde, 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde Mert (22) ve kardeşi Volkan Kılgöz ile Hayati B. ve kardeşi Erdal B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Mert Kılgöz, bıçaklanarak ağır yaraladı. Sağlık ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kaldırılan Kılgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati ve Erdal B. kardeşler gözaltına alındı.