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Amasya'da bir polis memurunun evinde ölü bulunması

- Polis memurunun eşi tutuklandı

Amasya'da bir polis memurunun evinde ölü bulunması

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde evinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulunan polis memurunun gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ertuğrul Yılmaz'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi Münevver Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

- Olay

Amasya'nın Taşova ilçesinde polis memuru Ertuğrul Yılmaz tatil için geldiği Taşova ilçesindeki evinde yakınları tarafından ölü bulunmuş, eşi Münevver Yılmaz emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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AmasyaErtuğrul YılmazPolis Memeu
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