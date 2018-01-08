Amasya'da kayalıklara düşen iki çocuk kurtarıldı AMASYA (AA) - Amasya'da dağda gezdikleri sırada yamaçtan kayalıklara düşen iki çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Harşena Dağı'nda gezintiye çıkan N.A. (13) ve E.T. (15), yamaçta dengelerini kaybedip kayalıklara...

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:48