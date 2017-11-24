Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Soçi HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkı eren sıra gecesi
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

- Asker yakınlarının yemin törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Esentepe (45) idaresindeki 34 EN 2889 plakalı otomobil Ulubel mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile Reyhan Dağlı (52), Beyhan Aktaş (50), Onur (33) ve Ferdağ Esentepe (43) yaralandı.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Araçta bulunanların, bir yakınlarının Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen yemin törenine gittikleri öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AmasyaGümüşhacıköyTrafik KazasıYaralamalı Kaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5