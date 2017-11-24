Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Esentepe (45) idaresindeki 34 EN 2889 plakalı otomobil Ulubel mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile Reyhan Dağlı (52), Beyhan Aktaş (50), Onur (33) ve Ferdağ Esentepe (43) yaralandı.
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edildi.
Araçta bulunanların, bir yakınlarının Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen yemin törenine gittikleri öğrenildi.