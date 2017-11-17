Amasya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Işık’ın (38) kullandığı 35 AK 3865 plakalı otomobil, Doğantepe köyü mevkisinde İbrahim Öz (28) yönetimindeki 19 EF 244 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan Nurcan Öz (26) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücüler Işık ve Öz ile kamyonette bulunan İkbal (56), Hüseyin (55) ve 1 yaşındaki Kumsal Öz yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.