Amasya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suluova'dan Amasya'ya giden Mehmet Çantav yönetimindeki 05 ER 321 plakalı otomobil ile Mustafa Pantu idaresindeki 34 NH 2332 plakalı kamyonet Kurnaz köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Mehmet Yurduseven ile Zübeyde Çantav olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Naime Öncel ve Sevim Bedirhan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.