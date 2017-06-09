Amasya'da sağanak etkili oldu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selde 2 kişi araçlarında bir süre mahsur kaldı.

Widan Dawood Al Hameed (43) yönetimindeki Irak plakalı otomobil, Taşova ilçesi Mercimek köyü mevkisinde sağanağın etkisiyle meydana gelen sel sonucu mahsur kaldı.

Aracın etrafının taş ve çamur ile kaplanması sonucu hareket edemeyen Hameed ile araçta bulunan Fuat Çebi'nin (27) kurtarılması amacıyla Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Çevresinin temizlenmesinin ardından araç, çekici ile bulunduğu yerden alındı. Ekiplerin yaptığı temizliğin ardından karayolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Çebi, AA muhabirine, yolda önlerinde giden araçların geçtiğini ancak kendilerinin mahsur kaldığını belirterek, "Onlar geçti, biz de geçerken sele yakalandık. Sel aniden geldi, hiç fark edemedik. Çok şükür, bir şeyimiz yok." dedi.