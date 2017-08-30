Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'den Trabzon'a giden Nilüfer Tohumcu (33) yönetimindeki 41 EN 877 plakalı otomobil, Güblüce köyü mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile Eşi Ertan (40), çocukları Ecem (10), Eymen Tohumcu (7) ile Enver Bülbül (36) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eymen Tohumcu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.