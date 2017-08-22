Amasya'daki bıçaklı kavga

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Hürriyet Mahallesinde Mert Kılgöz'ün yaşımını yitirdiği bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan Hayati ve Erdal B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'nde dün Mert (22) ve kardeşi Volkan Kılgöz ile Hayati B. ve kardeşi Erdal B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Kılgöz, bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından Hayati ve Erdal B. adlı kardeşler gözaltına alınmıştı.