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Amasya'daki trafik kazası

- Otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Tokat'ta toprağa verildi

Amasya'daki trafik kazası

TOKAT (AA) - Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Amasya-Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Basri, Rabia ve Zehra Gedik için ilçeye bağlı Kayaören köyünde, Ahmet ve Fatma Al için Çamlıca köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından 5 kişinin cenazesi köy mezarlıklarında defnedildi.

Cenazeye ölenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'dan bayram tatili için Tokat'a gidenlerin bulunduğu Basri Gedik (57) yönetimindeki 34 LRZ 97 plakalı otomobil, Amasya-Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki Rabia (20) ve Zehra Gedik (55), Ahmet ve Fatma Al olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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