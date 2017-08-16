Amatör boksörden yaralıya ilk müdahale

ANTALYA (AA) - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında amatör bir sporcu, ilk müdahaleyi yaptığı yaralıyı sağlık ekipleri gelene kadar teselli etti.

Ferhat Karacan yönetimindeki 07 AU 0398 plakalı belediye otobüsüne, Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yolcu almak için durduğu sırada, Bayram Özen'in kullandığı 07 BDU 28 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Kazada Özen ile motosikletteki Özkan Ortakçı yaralandı. Hafif yaralanan ve olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Özen ile yerde acılar içinde kıvranan Ortakçı'nın yardımına durakta bekleyen amatör sporcu Taha Aydın (24) koştu.

Sağlık ekiplerine haber verilmesini isteyen Aydın, Ortakçı'nın başını dizine koyup, terini sildi.

Aydın, "Sakin ol, gayet iyisin. Hiçbir şey olmayacak. Birazdan sağlık görevlileri gelip, seni hastaneye götürecek." diyerek yaralıyı uzun süre teselli etti. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin Ortakçı'ya müdahalesi sırasında da Aydın, yaralının başından hiç ayrılmadı.

Yaralının ambulansa taşınmasına da yardım eden Aydın'a, duyarlılığından dolayı çevredekiler ve motosikleti kullanan Özen teşekkür etti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs şoförü Karacan'ın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durakta otobüs beklerken kazanın meydana geldiğini söyledi.

Yaralının çığlıkları karşısında hemen yardıma koştuğunu aktaran Aydın, "Amatör olarak boksla ilgileniyorum. Daha önce ilk yardım eğitimi aldığım için yaralıya sağlık ekipleri gelene kadar neler yapabileceğimi biliyordum. Yaralı çok korktuğu için onu sakinleştirmeye çalıştım. Konuşmalarım sonrası biraz sakinleşti ancak acısı çok fazlaydı. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı." diye konuştu.



