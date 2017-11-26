Amatör sinema oyuncuları Bolu'da kampa girdi

BOLU (AA) - Yapımcı ve yönetmen Tayfun Öztürk, "Saatleri Geriye Alın" ve "Zaman İçinde Zaman" filmlerinin üçüncü serisinde oynatmayı planladığı amatör oyuncular ile Bolu'da kampa girdi.

Gerede ilçesinde 21 kişilik ekiple çalışmalarına başlayan Öztürk, eğitmen oyuncu Zerrin Epikmen ve diksiyon eğitmeni Pınar Uslu ile Gerede Belediyesi'ni ziyaret etti.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'in ocak ayında çekimleri başlayacak olan projeleri öncesinde bir motivasyon kampı yapmak için Gerede'ye geldiklerini belirtti.

Çekmeyi planladıkları filmin zamanın hızlı akışını, inanılmaz derecedeki toplumsal revizyonları inceleyen sanatsal bir film olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Şu an hayatta her şeye sahip olabiliriz. Mal, mülk, para. Dünya üzerinden benzersiz örnekler verilebilir. Ama bu insanlar şu gerçekle yüzleşmelidirler. Ne kadar servetleri olursa olsun, bir saniyeyi bile alabilecek güce sahip değiller. Dolayısıyla bizim filmimizde zamanın aslında en büyük sermaye olduğunu fakat bu sermayeyi kullanırken inanılmaz cömert davrandığımızı hatta nasıl kullandığımızı dahi bilmediğimizi anlatıyor. Dolayısıyla bu konular anlatılırken toplumsal değerlerden, geçmişteki gelenek ve göreneklerden, kaybolan birçok örf ve adetten de dem vurarak, çok güzel tasvirler yaparak bunu ilk önce Türkiye’ye sonra da dünya basınına aktarmak gibi filmin genel bir vizyonu var."

Filmin bir projenin devamı olduğunu aktaran Öztürk, "Biz bu vizyonu belirlerken tek bir proje olarak belirlemedik. Bu güçlü bir serinin son ayağı. Birincisi 'Saatleri Geriye Alın', ikincisi 'Zaman İçinde Zaman' filmiydi. Şimdi de ocak ayında çekimleri yapılacak olan son filmimiz için buraya geldik. Bizim buradaki temel niyetimiz, filmde oynayacak öğrencilerin kendi lüks yaşamdan, yani insanın lügatına aykırı olan o lükslükten kurtulup aslında doğaya, yani toprağa, ağaçlara, ormana dönüşü sağlamak gibi bir temel niyetimiz vardı. Bunu yaparken Gerede’nin İstanbul ve Ankara arasındaki stratejik konumundan dolayı burayı seçtik." diye konuştu.

Serinin finali niteliği taşıyan filmin ismini henüz açıklamak istemediklerini de dile getiren Öztürk, Gerede'deki kampa bu filmde rol vermeyi planladıkları bazı öğrencileri getirdiklerini belirtti.

Filmin oyuncu kadrosunun 25 kişiden oluşacağını dile getiren Öztürk, "Bazıları çok daha ön planda bazıları arka planda olacak. Öğrencilerimizin birçoğu oyunculukla herhangi bir yakınlaşması, bir teması olmayan amatör insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla biz onları Ankara'da çok büyük bir organizasyonla seçtik ve şu an onlar bizden eğitim alıyorlar. Eğitimden sonra onlar direk yarı profesyonel olarak sahaya inmiş ve filmimizi onlarla birlikte çekmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gerede Belediye Başkan Yardımcısı Çetin, kendisini ziyaret eden Öztürk ve beraberindekilere plaket takdim etti.

Bu arada Öztürk ve beraberindeki oyuncu adaylarının, çekimleri başlayacak sinema filmine adapte olabilmeleri için teknolojiden uzak bir köy evinde kalıp, bu hayata uyum sağlamaya çalıştıkları öğrenildi.