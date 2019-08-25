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Amazon Ormanları'nda iki günde bin 663 yangın çıktı

Brezilya’nın kuzeyindeki Amazon ormanları yangınlarına yenileri ekleniyor. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), perşembe ve cuma günü boyunca bin 663 yeni yangının başladığını duyurdu.

Amazon Ormanları'nda iki günde bin 663 yangın çıktı
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INPE'nin açıklaması, Bolsonaro’nun Amazon ormanları yangınlarını söndürmeye yardım etmek amaçlı orduya yetki veren kararnameyi çıkarmasının ardından geldi.

Resmi rakamlara göre, Brezilya’da 2019 yılının başından bu yana, 78 bin 383 orman yangını çıktı. Bu rakam 2013 yılından itibaren rekor seviyeye ulaştı.
Öte yandan Amazon yangınlarına ve Bolsonaro hükümetine tepki gösteren binlerce kişi, Avrupa ve dünyanın birçok yerinde cuma günü protestolar düzenledi.

G7 Zirvesi'nde Brezilya'ya uyarı

Fransa’nın Biarritz kentinde başlayan G7 Zirvesi’nde buluşan Avrupalı liderler, yangınları "uluslararası kriz" maddesi olarak görüşüyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, “Brezilya Amazon ormanları yangınlarını söndürmede başarısız olduğu sürece Avrupa devletlerinin Latin Amerika ülkeleriyle Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması’nı onaylaması mümkün değil” dedi. Tusk ayrıca, "gezegenin akciğerleri" olan Amazon ormanlarının iklim kriziyle mücadeledeki rolünün önemine de değindi.

Bolsonaro ve STK'lar arasında yangın polemiği

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hafta içinde yaptığı açıklamada, Amazon ormanlarında çıkan yangınlara devlet yardımlarını kestiği sivil toplum kuruluşlarının (STK) neden olduğunu iddia etti; fakat herhangi bir delil göstermedi.

Aşırı sağcı lider Bolsonaro daha önce, Amazon ormanları korumasının Brezilya’nın ekonomik kalkınmasının önünde bir engel olduğunu dile getirmişti.
Öte yandan ulusal ve uluslararası birçok STK, çevre aktivisti ve akademisyen, ülkenin “kalkınma yanlısı” politikaları nedeniyle Amazonlardaki tahribatta Bolsonaro’nun göreve geldiği 1 Ocak tarihinden itibaren ciddi artış olduğu nedeniyle aşırı sağcı lideri eleştiriyor.

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