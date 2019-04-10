Amazon.com.tr’de

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr’nin elektronikten oyuncağa, modadan ev yaşama kadar birçok farklı kategoride gerçekleştirdiği "bahar fırsatları" kampanyası bugün başladı.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, 10-12 Nisan'da oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı fırsatlar, üç gün boyunca kullanıcıları cazip fiyatların yanı sıra günlük ve saatlik indirimlerle karşılıyor. Yüzde 60’a varan indirimlere ek birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat avantajı ile birbirinden çeşitli fırsatlara, Amazon.com.tr/baharfirsatlari sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Amazon, Türkiye’deki müşterilerine üç gün sürecek dev bahar kampanyası kapsamında yüzlerce ürünü cazip fiyat avantajlarıyla sunuyor. Kullanıcılar kampanya kapsamında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok farklı kategoriden yüzlerce ürüne uygun fiyat ve birçok üründe geçerli ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla ulaşabiliyor.

Bahar Fırsatları kapsamında yer alan bazı indirimler şöyle:



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