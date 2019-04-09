İSTANBUL (AA) – Amazon.com.tr’de 10-12 Nisan'da elektronikten modaya, mutfaktan oyuncağa birçok farklı kategorideki ürün, Bahar Fırsatları’na özel indirimli fiyatlarla satışa sunulacak



Amazon.com.tr açıklamasına göre, üç gün boyunca oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı 'Bahar Fırsatları’ özel indirimi, günlük ve saatlik özel tekliflerin yanı sıra kampanya boyunca yüzde 60’a varan indirimlere sahne olacak.



50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmetiyle fırsatların keyfini katlayacak kampanyaya "Amazon.com.tr/fırsatlar" ve "Amazon Alışveriş" mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.



Söz konusu özel kampanya kapsamında, oyuncaktan beyaz eşyaya, mutfak aletlerinden mobilyaya, elektronikten spor&outdoor ürünlerine, ev tekstilinden anne bebek kategorisi ve modaya kadar tüm ürünlerde geçerli olacak.

Müşteriler, tüm ihtiyaçlarını veya uzun süredir almak istedikleri ürünleri, Amazon.com.tr’nin alışveriş festivali kapsamında yüzde 60’a varan indirimli fiyatlarla temin edebilecek.