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Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları başladı

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr’de üç gün sürecek yılbaşı fırsatları bugün başladı. Amazon.com.tr açıklamasına göre, 19-21 Aralık tarihleri arasında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı...

Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları başladı
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İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr’de üç gün sürecek yılbaşı fırsatları bugün başladı.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, 19-21 Aralık tarihleri arasında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı fırsatlar, yılbaşı hediyesi arayışında olan tüm alışveriş severleri Amazon.com.tr’ye bekliyor. Üç gün boyunca devam eden indirimlerle yılbaşı heyecanının katlanacağı Amazon.com.tr’de kullanıcılar uygun fiyatların yanı sıra günlük ve saatlik indirimlerle karşılanıyor.

Amazon, Türkiye’deki müşterilerine üç gün sürecek dev yılbaşı kampanyası kapsamında yüzlerce ürünü cazip fiyat avantajları ile sunuyor. Üç gün sürecek indirim kampanyasında müşteriler, oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok farklı kategorideki yüzlerce ürüne uygun fiyat ve 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla ulaşabiliyor.
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