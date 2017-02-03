Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fide fidan farkı infaz koruma memuru Ömer Özgür Çetinoğlu
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı
Aşktan geriye kalanlar
Aşk dolu bir sergi
Türk yemeklerini ülkesine tanıtacak
Türk yemeklerini tanıtacak

Amazon'un dördüncü çeyrek net kar ve geliri arttı

- Şirketin geçen yılın dördüncü çeyrek geliri yüzde 22, net karı yüzde 55 arttı

Amazon'un dördüncü çeyrek net kar ve geliri arttı

NEW YORK (AA) - Amerikalı e-ticaret devi Amazon, 2016 dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artışla 43,7 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in ekim-aralık döneminde 35,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karının da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artışla 749 milyon dolara yükseldiği bildirildi. Amazon, 2015'in son çeyreğinde 482 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde gelirin 33,25 ila 35,75 milyar dolar ve net karın da 250 ila 900 milyon dolar olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Amazon'un 2016 dördüncü çeyrek net kar ve gelirindeki artışa rağmen, söz konusu verilerin piyasa beklentilerini karşılamaması nedeniyle şirketin hisseleri, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 4,5 kayıpla karşılaştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Amazon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.