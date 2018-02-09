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Ambiente Fuarı Frankfurt'ta kapılarını açtı

- Hollanda'nın partner ülke olduğu fuara, 89 ülkeden 4 bin 441 firma katılırken, Türkiye, fuarda 154 firmayla temsil ediliyor

Ambiente Fuarı Frankfurt'ta kapılarını açtı

FRANKFURT (AA) - Uluslararası mobilya, dekorasyon, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı Ambiente 2018, Frankfurt’ta başladı.

Messe Frankfurt tarafından kentteki fuar alanında düzenlenen Ambiente 2018'de, bu yıl Hollanda partner ülke olarak seçildi.

Fuarda 89 ülkeden 4 bin 441 firma yer aldı. Türkiye’nin yurt dışında en fazla firmayla temsil edildiği fuarlardan olan Ambiente 2018'e 154 Türk firması ve çatı kuruluşu katıldı.

Yaklaşık 43 futbol sahası büyüklüğündeki alanda gerçekleştirilen fuara, uluslararası katılım yüzde 81 ile yüksek oldu.

Geçen yıl 154 ülkeden 140 bin 963 kişinin ziyaret ettiği fuarda, 94 ülkeden 4 bin 460 firma, yeni ürünlerini tanıtma imkanı bulmuştu. Türkiye ise 2017'deki fuara 140 firmayla katılmıştı.

13 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak fuarı, bu yıl 100 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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Ambiente 2018Ambiente FuarıFrankfurt
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