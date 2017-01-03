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Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

- Menteşe ilçesinde dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle İzmir'e gönderildi

Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesinde dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 haftalık 700 gram prematüre olarak dünyaya gelen kız bebeğin, yenidoğan yoğun bakımından dolayı sevkine karar verildi.

İleri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için İzmir'e sevkine karar verilen bebek için Muğla Kamu Hastaneler Genel Sekreterliği ve Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter istendi.

Bebek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Düğerek Stadına getirildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından hava ambulansına nakledilen bebek buradan İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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Ambulans HelikopterMenteşeMuğlaPramatüre Bebek
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