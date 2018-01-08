Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Ambulans şoförü hastayı yatağına kadar sırtında taşıdı

- Manisa'da bir ambulans şoförü, iki bacağı kesilen bir hastayı, evine giden sokağın çamurlu ve araç trafiğine kapalı olması nedeniyle yatağına kadar sırtında taşıdı - Ambulans şoförü Karamanlar: - "Bu, her şeyden önce insani görevimiz"

Ambulans şoförü hastayı yatağına kadar sırtında taşıdı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir ambulans şoförü, araç trafiğine kapatılan sokakta oturan hastayı sırtında taşıyarak evine götürdü.

112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı sonucu kangren olan iki bacağı diz üzerinden kesilen 72 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu, devlet hastanesinden Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürmekle görevlendirildi.

Evin bulunduğu sokağın altyapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığını ve yağış nedeniyle çamurlandığını gören Karamanlar, hastayı sırtına alarak yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evine bıraktı.

Karamanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aslında tesadüfen oldu. Sokağa giren yolu bulmak için çok dolaştık. 112 Acil Servisi bize neden geciktiğimizi sorar diye sağlık memuru arkadaşım Coşkun Tunca, bir iki kayıt aldı. O esnada baktım ki sedyenin çamurda yürümesi imkansız, sırtıma alarak taşımanın daha kolay olacağını düşündüm. Sırtıma aldım ve evin içine kadar zor da olsa götürmeyi başardım. Tabii bizim görevimiz ama bu, her şeyden önce insani görevimiz." ifadelerini kullandı.

Karamanlar, Tumlu'yu sırtında taşıdığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından birçok kişiden güzel mesajlar aldığını da sözlerine ekledi.

Hasta Muzaffer Tumlu da Karamanlı'ya teşekkür ederek, "Beni arabadan eve kadar sırtında getirdi, yatağıma yatırdı. Allah bin kere razı olsun." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AmbulansBacağı Kesilen HastaFedekarlıkşoför
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5