Ambulanstan karavana dönüştürdüğü

KONYA (AA) - ANIL KURU - Dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri olarak tanınan Necati Korkmaz'ın iki aylık uğraşı sonucunda ambulanstan dönüştürdüğü ve "Necovanni" ismini verdiği karavanıyla yaptığı seyahatlerde yaşadıkları duyanları şaşırtıyor.

Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'ini yazan ve Allah'ın 99 ismini mercimek tanesine sığdıran Korkmaz, sanatının dışına çıkarak hurda bir ambulansı tam teçhizatlı karavana çevirdi.

Yaklaşık bir yıl önce motoru dışında sağlam yeri olmayan hurda ambulansı, profesyonellerin yardımıyla iki ayda karavana dönüştüren Korkmaz, araca ruhsat aldı.

"Ambulans" yazılarını söken Korkmaz, renkleri nedeniyle kısmen ambulans görünümünü koruyan ve "Necovanni" ismini verdiği aracı ile bir yılda yaklaşık 40 bin kilometre yol yaptı.

- "Hurdadan pırıl pırıl bir karavan çıktı"



Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulansın karavana dönüşme hikayesini ve yollarda yaşadığı ilginç olayları anlattı.

Ankara'da hurda halindeyken aldıkları ambulansın karavan yapılmasından, yollardaki seyahatlerine insanların sürekli ilgisiyle karşılaştığını belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

"Önce söküm işlemini yaptık. Ankara'da bir mahallede adeta marangozhane kurduk. Öyle ki insanlar her gün ziyaret ediyorlar ve yapım aşamalarını görüyorlardı. Masa, baza, temizlik, boya, cila gibi bütün işçiliğini yaptık. Yaklaşık iki ay ambulansla uğraştık ve hurdadan pırıl pırıl bir karavan çıktı. Yapamadığımız kısımlarda profesyonel destek aldık. Boyacılardan, kaportacılardan yardım aldık. Onlar da ilginç bir şey çıkacak beklentisiyle ekstra ilgi gösterdiler. Sonuç çok güzel oldu. Aracın motoru temizdi. Proje çizdirdik. Her şey kurallara uygun yapıldı. Ruhsatını da çıkarınca arabamız dünya yollarına çıkmaya hazır oldu. Biz bunu yaptırmaya kalksak çok büyük paralar tutardı, kendimiz her şeyiyle ilgilenince maliyeti çok düştü."

Korkmaz, üstündeki yazıları söktükten sonra bile karavanın ambulansa benzemeye devam ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gittiğimiz yerlerde ilginç şeyler yaşıyoruz. Bir amcanın kızının ayağına çivi batmış, koşa koşa bize getirdi, acil müdahale etmemizi istedi. Bunun karavan olduğunu anlatamadık, 'Ambulans bu, müdahale edin' diye ısrar etti. Birisi de 'Hayatlar kurtarıyorsunuz, beni de kurtarmıştınız' diyerek teşekkür etti. İnancını kırmak istemediğim için bozuntuya vermedim. Gittiğimiz her yerde çok hoş karşılanıyoruz."

- "Neden iğne yapmıyorsunuz"



Yaz aylarında geçtikleri bir sahil yolunda boğulma tehlikesi geçiren bir kişi için kendisinden yardım istendiğini aktaran Korkmaz, "Tabii ki çok üzüldük bu duruma. Aracın ambulans olmadığını anlattık. Neyse ki gerçek ambulans gelerek o kişiyi kurtardı. Çoğu zaman iğne yaptırmaya gelenler oluyor. Bazıları inanmıyor, 'Neden müdahale etmiyorsunuz, neden iğne yapmıyorsunuz' diyorlar." şeklinde konuştu.



- "Paranız cebinizde kalır"

Karavanı yaptıktan sonra devamlı yollarda olduklarını söyleyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Eğer otellere bağlı kalmazsanız paranız da cebinizde kalır. Gezerken en çok otel ve yemek masrafınız oluyor. Karavan hayatınıza girdiğinde gittiğiniz yerde marketlerden dolabınızı dolduruyorsunuz, kendi yemeğinizi yapıyorsunuz ve masraflardan kaçmış oluyorsunuz. Biz her kahvaltıda 'Bu manzara çok güzel değil' diyerek yerimizi değiştiriyoruz. Deniz kıyısında bir çam altında veya bir kumsalda ya da gürültünün olmadığı yerlerde kahvaltı yapıyoruz. Kısıtlamanız yok, tamamen özgürsünüz."

Eşiyle 30 yıldır dünyayı gezdiğini, bunun bir yaşam şekli olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Sırt çantamızla, trenlerle, son dakika uçaklarıyla, dünyanın her yerini gezdik. Gezdiğimiz her yerden oralara ait çıkartmalar topladık ve onları karavana yapıştırdık. Tapınaklarda, çöllerde, uyku tulumları içinde yattığımız çok oldu. Gezmek çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.