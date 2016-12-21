Amed Sportif Faaliyetlerin kaptanı Özer'in vefatı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetlerin kaptanı Şehmus Özer'in kesin ölüm nedeninin, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığının ileri toksikolojik ve patolojik incelemesiyle düzenleyeceği rapordan sonra belirleneceğini bildirdi.
Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Gözeli yolu Atayurdu mezrasında yolun sağ tarafındaki 150 metrelik dere yatağında devrilmiş bulunduğunu belirtti.
Olay yerinde bulunan erkek cesedinin Amed Sportif Faaliyetlerin futbolcularından Şehmus Özer'e ait olduğunun tespit edildiğini kaydeden Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Müteveffanın Elazığ Fırat Tıp Merkezine kaldırılması talimatı verilerek, otopsi işlemleri yapıldı. Kesin ölüm sebebi Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığının ileri toksikolojik ve patolojik incelemesiyle düzenleyeceği rapordan sonra belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor."
Malatya'dan Diyarbakır'a giden Şehmus Özer'in (36) kullandığı 35 SEH 77 plakalı otomobil, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarında uçuruma devrilmişti. Özer, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan futbolcunun cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Diyarbakır'ın Ergani ilçesine götürülmüştü.