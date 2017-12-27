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"Amerika Münbiçlileri kandırdı"

- Halep'e bağlı Münbiç ilçesi, ABD'nin, DEAŞ'ın kenti bırakmasıyla PYD/PKK'nın de Fırat'ın doğusuna çekileceğine dair verdiği söze rağmen hala terör örgütü PYD/PKK işgalinde yaşıyor - Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi üyesi Hacci: - "Münbiçliler, ABD'nin DEAŞ'ın kentten çekilmesinin ardından verdiği sözleri yerine getirmemesi yüzünden Kandil çeteleriyle karşı karşıya kaldı. Amerika, Münbiç'in evlatlarını kandırdı" - "Örgüt, ilçede rejimin Şebbihalarına benzer gruplar oluşturarak yerli halkın aleyhine işler yapıyor" - "ABD'nin PYD'ye sağladığı siyasi ve askeri destek olmasaydı, Özgür Suriye Ordusu bölgenin kontrolünü ele geçirirdi. ABD olmasaydı, PYD ne Münbiç'e ne de başka bir yere girebilirdi"




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Anahtar Kelimeler:
PYD/PKKSuriyeli Aşiretler Ve Kabileler Yüksek Meclisi
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