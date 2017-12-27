"Amerika Münbiçlileri kandırdı" - Halep'e bağlı Münbiç ilçesi, ABD'nin, DEAŞ'ın kenti bırakmasıyla PYD/PKK'nın de Fırat'ın doğusuna çekileceğine dair verdiği söze rağmen hala terör örgütü PYD/PKK işgalinde yaşıyor - Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi üyesi Hacci: - "Münbiçliler, ABD'nin DEAŞ'ın kentten çekilmesinin ardından verdiği sözleri yerine getirmemesi yüzünden Kandil çeteleriyle karşı karşıya kaldı. Amerika, Münbiç'in evlatlarını kandırdı" - "Örgüt, ilçede rejimin Şebbihalarına benzer gruplar oluşturarak yerli halkın aleyhine işler yapıyor" - "ABD'nin PYD'ye sağladığı siyasi ve askeri destek olmasaydı, Özgür Suriye Ordusu bölgenin kontrolünü ele geçirirdi. ABD olmasaydı, PYD ne Münbiç'e ne de başka bir yere girebilirdi"

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:43