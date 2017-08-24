Amerikalı aşırı sağcılar 'ötekileri' insan görmüyor

ANKARA (AA) - ABD'de yapılan bir araştırma, adını "alternatif sağ" sözcüklerinin kısaltmasından alan aşırı sağcı "alt-right" fikir akımıyla özdeşleştiren bireylerin siyahileri, Demokratları, gazetecileri, feministleri ve Müslümanları "insandan daha az gelişmiş türlere mensup" olarak gördüğünü ortaya koydu.

ABD'nin Arkansas Üniversitesinden Profesör Patrick Forscher ve Northwestern Üniversitesinden Profesör Nur Kteily yaptıkları grup sosyolojisi araştırmasında, kendilerini, internette anonim kimliklerle yaptıkları siyasi yorumlarda aşırı-sağcı ve ırkçı fikirleri dile getiren alt-right akımına siyasi olarak yakın hisseden kişilerin psikolojik profillerini inceledi.

Forscher ve Kteily, araştırma kapsamında kendilerini "alt-right" içinde tanımlayan 447 kişinin belirli konulardaki psikolojik tutumlarını tespit etmek üzere yönelim anketi uyguladı.

Grup üyelerininin etnik ve dini azınlıkları ve siyasi olarak kendileriyle hemfikir olmayanları nasıl gördüklerini anlamaya çalışan araştırmacılar, katılımcılardan bazı etnik, dini, siyasi aidiyet gruplarını insan evriminin temsili bir şeması içinde konumlamasını istedi.

Katılımcıların, beyazları, İsveçlileri, Cumhuriyetçi Partiye oy verenleri, şema içinde "insanlığa tekamül etmiş" olarak konumlarken, siyahları, Meksikalıları, Demokrat Partiye oy verenleri, gazetecileri, feministleri, Arapları ve Müslümanları "insandan aşağı" türler içinde değerlendirdikleri görüldü.

Henüz bir bilimsel dergide yayımlanmayan araştırmanın bulgularına dair taslak metin, internette "Psyarxiv Preprints" adlı belge sitesinin arşivinde yer aldı.

Muhabir: Emre Aytekin