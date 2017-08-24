Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Amerikalı aşırı sağcılar 'ötekileri' insan görmüyor

ABD'deki bir araştırma, adını "alternatif sağ" sözcüklerinin kısaltmasından alan aşırı sağcı "alt-right" fikir akımıyla özdeşleştiren bireylerin, diğerlerini "insandan aşağı" olarak tanımladığını ortaya koydu.

Amerikalı aşırı sağcılar 'ötekileri' insan görmüyor

ANKARA (AA) - ABD'de yapılan bir araştırma, adını "alternatif sağ" sözcüklerinin kısaltmasından alan aşırı sağcı "alt-right" fikir akımıyla özdeşleştiren bireylerin siyahileri, Demokratları, gazetecileri, feministleri ve Müslümanları "insandan daha az gelişmiş türlere mensup" olarak gördüğünü ortaya koydu.

ABD'nin Arkansas Üniversitesinden Profesör Patrick Forscher ve Northwestern Üniversitesinden Profesör Nur Kteily yaptıkları grup sosyolojisi araştırmasında, kendilerini, internette anonim kimliklerle yaptıkları siyasi yorumlarda aşırı-sağcı ve ırkçı fikirleri dile getiren alt-right akımına siyasi olarak yakın hisseden kişilerin psikolojik profillerini inceledi.

Forscher ve Kteily, araştırma kapsamında kendilerini "alt-right" içinde tanımlayan 447 kişinin belirli konulardaki psikolojik tutumlarını tespit etmek üzere yönelim anketi uyguladı.

Grup üyelerininin etnik ve dini azınlıkları ve siyasi olarak kendileriyle hemfikir olmayanları nasıl gördüklerini anlamaya çalışan araştırmacılar, katılımcılardan bazı etnik, dini, siyasi aidiyet gruplarını insan evriminin temsili bir şeması içinde konumlamasını istedi.

Katılımcıların, beyazları, İsveçlileri, Cumhuriyetçi Partiye oy verenleri, şema içinde "insanlığa tekamül etmiş" olarak konumlarken, siyahları, Meksikalıları, Demokrat Partiye oy verenleri, gazetecileri, feministleri, Arapları ve Müslümanları "insandan aşağı" türler içinde değerlendirdikleri görüldü.

Henüz bir bilimsel dergide yayımlanmayan araştırmanın bulgularına dair taslak metin, internette "Psyarxiv Preprints" adlı belge sitesinin arşivinde yer aldı.

Muhabir: Emre Aytekin

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDABD Başkanı Donald TrumpAlternatif SağAşırı SağDünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5