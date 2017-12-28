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Amerikalı basketbolculara uçakta battaniye hırsızlığı suçlaması

Uçuş görevlisinin suçlaması üzerine basketbolcular uçaktan indirilirken, American Airlines olaydan ötürü özür diledi.

Amerikalı basketbolculara uçakta battaniye hırsızlığı suçlaması

ANKARA (AA) - ABD'de uçuş görevlisinin birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçladığı iki siyahi basketbolcu uçaktan indirildi.

BBC'nin haberine göre, olay Noel arifesinde Dallas-Fort Worth Havalimanı'nda meydana geldi.

American Airlines'ın yan kuruluşu Envoy Airs'in Sioux Falls seferini yapacak uçakta Memphis Hustle takımının oyuncuları Marquis Teague ve Trahson Burrell'in, uçuş görevlisince birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçlanarak kalkıştan önce uçaktan zorla indirildiği belirtildi.

Battaniyelerin basketbolculara yolcular tarafından verildiği ortaya çıkarken, American Airlines olaydan ötürü özür diledi.

Bir sonraki uçuşla ve birinci sınıf biletle Sioux Falls'a gönderilen Burrell ve Teague, Sioux Falls Skyforce takımıyla oynanan maçta 15 ve 11 sayı yaptı.

Memphis Hustle takımının yardımcı koçu Darnell Lazere, olayın ırkçılık vakası olduğuna inandığına ilişkin tweet atarken basketbolcular konuyla ilgili açıklama yapmadı.

"Uçakta yaşananlardan ötürü özür diliyoruz"

American Airlines'ın sözcüsü Joshua Freed de "Uçakta yaşananlardan ötürü özür diliyoruz." ifadesini kullandı.

Oyuncuları hırsızlıkla suçlayan uçuş görevlisinin de siyahi olduğu belirtildi.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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