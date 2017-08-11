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Amerikalı diplomatlar Abu Dabi'de

- Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, ABD'li emekli general Zinni'yi kabul etti

Amerikalı diplomatlar Abu Dabi'de

ABU DABİ (AA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Nahyan'ın, başkentte ABD'li emekli General Anthony Zinni'yi kabul ettiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan-Zinni görüşmesinde, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ile her iki tarafa mensup yetkililer hazır bulundu. Haberde, görüşmenin ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.

Körfez krizinin çözümüne destek vermek için bölgeye gönderilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking ve ABD'li emekli General Anthony Zinni, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

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Abu DabiKatar
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